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PPPoker - приложение №1

PPPoker -
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pppoker

Революция

в онлайн-покере

PPPoker – это китайское покерное приложение, которое позволяет играть против азиатских и американских фишей с помощью системы закрытых клубов, доступ к которым предоставляется через аффилейта. Приложение разработано в первую очередь для мобильных устройств, поскольку именно такой формат игры популярен в Азии и ряде других стран и позволяет привлекать огромное количество любителей и слабых игроков, готовых поразвлечься игрой в покер, без привязки к компьютеру.

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в pppoker доступны лучшие клубы

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HIGHROLLERS

Клуб HIGHROLLERS входит в состав союза "Gentelmens". Поле объединяет игроков с Азии, России и Англии. Наибольшее количество игры с 16:00 до 03:00 по мск. Присутствуют столы с дорогой игрой. Поле подойдет для игроков среднего уровня.

  • Клуб “HIGHROLLERS” - ID 2802561
  • ТУРНИРЫ; ФРИРОЛЛЫ
  • Курс: 1 pp = 100 Рублей
  • РБ Агентам %: 60
  • РБ Игрокам %: 50

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ECHELON

Клуб ECHELON входит в союз PRIME TIME, американский союз с большим количеством турниров. Средний уровень игры

  • Клуб “ECHELON” - ID 3610742
  • ТУРНИРЫ; ФРИРОЛЛЫ
  • Курс: 1 pp = 1$
  • РБ Агентам %: 60
  • РБ Игрокам %: 50

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Для игроков

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