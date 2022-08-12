PPPoker – это китайское покерное приложение, которое позволяет играть против азиатских и американских фишей с помощью системы закрытых клубов, доступ к которым предоставляется через аффилейта. Приложение разработано в первую очередь для мобильных устройств, поскольку именно такой формат игры популярен в Азии и ряде других стран и позволяет привлекать огромное количество любителей и слабых игроков, готовых поразвлечься игрой в покер, без привязки к компьютеру.