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PPPoker – это китайское покерное приложение, которое позволяет играть против азиатских и американских фишей с помощью системы закрытых клубов, доступ к которым предоставляется через аффилейта. Приложение разработано в первую очередь для мобильных устройств, поскольку именно такой формат игры популярен в Азии и ряде других стран и позволяет привлекать огромное количество любителей и слабых игроков, готовых поразвлечься игрой в покер, без привязки к компьютеру.
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HIGHROLLERS
Клуб HIGHROLLERS входит в состав союза "Gentelmens". Поле объединяет игроков с Азии, России и Англии. Наибольшее количество игры с 16:00 до 03:00 по мск. Присутствуют столы с дорогой игрой. Поле подойдет для игроков среднего уровня.
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ECHELON
Клуб ECHELON входит в союз PRIME TIME, американский союз с большим количеством турниров. Средний уровень игры
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